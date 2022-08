AEX profiteert beperkt van afkoelende inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week nauwelijks van zijn plaats gekomen. Bij een slot op 725,76 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis 0,4 procent. Een week eerder eindigde de index op 722,74 punten, toen een min van bijna een procent.

De week begon moeizaam voor de techzware AEX, na waarschuwingen van Nvidia en Micron. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets onderstreept dit de uitdagingen "waarmee niet alleen de technologiesector, maar ook de bredere wereldeconomie wordt geconfronteerd."

Het is volgens Hewson verleidelijk om te denken dat de aandelenmarkten hun dieptepunten van het jaar achter zich hebben gelaten, maar er is nog geen bewijs voor die conclusie. Marktkenners spreken dan ook van een bear market rally.

Inflatie VS koelt af

Amerikaanse inflatiecijfers, die een afkoeling lijken te suggereren, konden de AEX deze week niet aan een overtuigende winst helpen, zoals elders in Europa en op Wall Street wel het geval was.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stabiliseerden in juli op maandbasis, na een stijging van 1,3 procent in juni. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,5 procent, tegen 9,1 procent een maand eerder.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in juli 0,3 procent op maandbasis. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,9 procent en daarmee een ongewijzigd niveau.

"Een zeldzaam positieve verrassing", volgens economen van ING, onder meer te danken aan lagere brandstofprijzen en vliegtickets. En nu de benzine ook in augustus goedkoper wordt, daalt deze maand de inflatie vermoedelijk opnieuw, aldus ING.

"Maar de kerninflatie is lastiger", waarschuwt de bank, wijzend op de oplopende arbeidskosten, waardoor de kerninflatie in juli stabiel bleef.

"Dit zorgt dat de Fed agressief blijft verkrappen."

Maar voordat de Fed in september een nieuw rentebesluit neemt, komen er nog veel cijfers voorbij, zoals een banenrapport en een nieuw inflatiecijfer.

"Echter de inflatie blijft ver verwijderd van de doelstelling, de economie voegde meer dan een half miljoen banen toe afgelopen maand en de economische groei lijkt in het derde kwartaal te herstellen", schreef ING. Dan ontwikkelt de export zich per saldo ook goed en vormen voorraden een minder groot probleem, en dus ziet ING voldoende aanleiding voor de Fed om ook in september de rente met 75 basispunten te verhogen.

Daar leken diverse Fed-bestuurders deze week ook op te hinten. Onder meer Charles Evans, voorzitter van de Chicago Fed, zei dat hij verwacht dat de centrale bank "de rest van dit jaar en volgend jaar de rente zal verhogen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2 procent."

Collega Mary Daly van de San Francisco Fed zei deze week dat de strijd van de centrale bank tegen de stijgende inflatie nog niet voorbij was. Er is sprake van een verbetering, maar nog geen overwinning, aldus Daly.

Markt rekent wel op minder agressieve Fed

De FedWatch Tool van CME schat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten in september nu in op ruim 60 procent. Die kans was na het sterke Amerikaanse banenrapport van vorige week gedaald tot zo'n 30 procent. De speculatie over een minder agressieve Fed resulteerde deze week in dollarzwakte. De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0280 en daarmee op weekbasis bijna een procent hoger.

Daar waar de inflatie in de VS lijkt af te koelen, lijkt eenzelfde scenario in Europa moeilijker voor te stellen, aldus Michael Hewson van CMC, omdat het continent gevoelig is voor stijgende energieprijzen.

WTI-olie werd deze week 5 procent duurder en kostte vrijdag rond de 93 dollar per vat.

"De prijzen van ruwe olie zijn weer aan het stijgen, omdat de stijgende Europese gasprijzen ertoe leiden dat consumptiepatronen worden verlegd naar wat momenteel een goedkoper alternatief is", volgens Hewson.

"Een dreigende gascrisis in Europa jaagt nu al een substantiële vervangingsvraag van gas naar olie aan", zei het Internationaal Energieagentschap deze week in zijn maandrapport. En die extra vraag naar olie valt in een toch al krappe markt, aldus het agentschap.

Ondertussen stelde de OPEC de ramingen voor de vraag naar olie in 2022 deze week juist neerwaarts bij.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg Ahold Delhaize deze week 2,5 procent na cijfers. De verwachtingen voor de winst per aandeel en vrije kasstroom werden verhoogd. Daarnaast werd ook de beursgang van Bol.com opgeschort, zoals verwacht. Volgens Jefferies overtrof Ahold met de cijfers de verwachtingen in de markt. Degroof Petercam sprak van sterke resultaten.

Indexzwaargewicht ASML stond deze week onder druk na de waarschuwingen van Nvidia en Micron Technology en verloor ruim een procent. Unilever leverde 2,0 procent in.

Aegon was koploper in de AEX, met een plus van bijna 13 procent op weekbasis na cijfers. Vooral de vrije kasstroom en operationele winst vielen fors hoger uit dan verwacht, zo stelde ING. Aegon verhoogde de outlook voor 2022.

Sectorgenoot NN Group daalde juist 4,5 procent op weekbasis na cijfers en belandde daarmee samen met Just Eat Takeaway onderaan in de index. De verzekeraar genereerde meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit onder druk stond.

In de AMX verloor PostNL meer dan 8,5 procent na een outlookverlaging. Hoewel de lagere pakketvolumes en hogere kosten geen nieuw verschijnsel zijn, was de impact daarvan groter dan verwacht, aldus analist Frank Claassen van Degroof Petercam. PostNL verwacht dit jaar een genormaliseerde EBIT van 145 tot 175 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 170 tot 210 miljoen euro. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst, net als KBC Securities.

ABN AMRO won ruim 6,5 procent na meevallende cijfers, terwijl CTP zelfs 13 procent steeg op weekbasis. Analisten spraken van een sterke jaarhelft voor de logistieke vastgoedinvesteerder.

Verrassend in de cijfers van ABN AMRO was dat er meer winst werd geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. KBC Securities zag zelfs ruimte het advies te verhogen naar Kopen, al werd het koersdoel wel verlaagd van 14,75 naar 13,80 euro en Jefferies merkte op dat zowel het interimdividend als de aandeleninkoop hoger uitvielen dan verwacht.

Corbion daalde bijna 2,5 procent na cijfers, ondanks dat het bedrijf in het tweede kwartaal een sterke autonome groei realiseerde volgens Degroof Petercam.

In de AScX won Fastned deze week liefst 31 procent na cijfers. ForFarmers leverde ruim 2 procent in na cijfers, ondanks dat de resultaten meevielen volgens Degroof Petercam. Ebusco kwam ook met een update, en dat leverde een koersverlies op van ruim een procent. Azerion was de sterkste daler in de Smallcap en verloor 10 procent.

Majorel steeg 8 procent na cijfers én een outlookverhoging. UBS merkte op dat de omzetgroei onderliggend versnelde in het tweede kwartaal.

Het lokaal genoteerde GeoJunxion won deze week 14 procent. De kaartenmaker heeft een aantal Location Intelligence Service contracten in de wacht gesleept voor één van zijn grote wereldwijde IT-klanten, met een gecombineerde waarde van ruim een miljoen euro.