Hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent. Shell noteert vanochtend ex-dividend.

Woensdag steeg de AEX al 1 procent naar 724,27 punten, na de vrijgave van Amerikaanse inflatiecijfers en een koerssprong voor Ahold na cijfers.

De markt was eigenlijk de hele dag in afwachting van het cijfer uit de VS, en dat leverde volgens ING "een zeldzaam positieve verrassing" op. De consumentenprijzen maakten afgelopen maand een pas op de plaats op maandbasis, na een stijging van 1,3 procent in juni. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,5 procent, tegen 9,1 procent een maand eerder.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in juli 0,3 procent op maandbasis. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,9 procent tegen eveneens 5,9 procent een maand eerder.

"Hoopgevend, dat de piek voorbij is, zo lijkt het nu", aldus Rabobank. Analisten van de bank denken dat de Federal Reserve in september de rente niet nog eens met 75, maar met 50 basispunten zal verhogen. "Dat is relatief agressief, maar niet te agressief."

“Maar de inflatie blijft nog ver verwijderd van de doelstelling”, benadrukte ING, die wel rekent op een verhoging van 75 basispunten min september. Beide banken waarschuwen er voor dat er nog een hele serie cijfers in aantocht is, waaronder een banenrapport en een nieuw inflatiecijfer, alvorens de Fed weer een nieuw rentebesluit neemt.

De dollar stond na het inflatiecijfer onder druk en dat gold aanvankelijk ook voor de Amerikaanse tienjaarsrente. De yield op de treasury, ofwel het jaarlijkse rendement op de Amerikaanse staatsschuld met een looptijd van 10 jaar, noteerde voor aanvang van het cijfer rond de 2,80 procent, om vervolgens kortstondig te dalen tot onder de 2,70 procent. Vanochtend noteerde het rendement evenwel weer bijna op 2,80 procent.

Amerikaanse beleggers reageerden ’s middags enthousiast op de inflatiecijfers en Wall Street wist woensdagavond de winsten nog licht verder uit te bouwen. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot uiteindelijk met een winst van 1,7 procent, terwijl techbeurs Nasdaq bijna 3 procent bij schreef. Vanochtend noteren de Amerikaanse futures al weer enkele tienden van een procent in het groen.

Ook in Azië, waar de Japanse beurs de deuren gesloten hield in verband met een feestdag, was de opluchting vanochtend voelbaar. Koploper is de beurs in Hongkong met een winst van krap 2 procent. Shanghai, Sydney en Seoel stijgen ruim 1 procent.

De Amerikaanse olie-future geeft daarentegen vanochtend krap een half procent prijs, na een stijging woensdagavond in New York van 1,6 procent naar 91,93 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Operationeel genereerde NN Group in de eerste helft van dit jaar 899 miljoen euro aan kapitaal, tegen 780 miljoen euro een jaar eerder. Hiermee wist NN de verwachtingen van de zakenbanken Kepler Cheuvreux en Berenberg te overtreffen, die vooraf rekenden op respectievelijk 800 miljoen euro en 875 miljoen euro. De solvabiliteit stond wel onder druk, met een daling van 213 procent, eind 2021, naar 196 procent eind juni dit jaar.

Aegon is iets positiever gestemd over de ontwikkelingen dit jaar, ondanks dat de winst flink onder druk stond. Aegon verwacht dit jaar een operationele kapitaalaanwas van 1,4 miljard euro, waar eerder werd gemikt op 1,2 miljard euro. Ook verwacht de verzekeraar een totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste 2,2 miljard euro. Dat is beduidend meer dan de 1,4 tot 1,6 miljard euro waar tijdens een beleggersdag in 2020 nog op werd gerekend.

ForFarmers behaalde in de eerste zes maanden van 2022, ondanks lagere volumes, wel meer omzet. Onderliggend verdiende ForFarmers 17,1 miljoen euro netto. Dat was een jaar eerder 17,9 miljoen euro.

Ebusco heeft in de eerste helft van 2022 een flink hogere omzet behaald, maar de bussenbouwer leed nog wel verlies. Ebusco herhaalde dat het voor 2022 een "scherpe omzetstijging" voorziet. Wel wees CEO Bijvelds op de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Dat levert vertragingen op en hogere kosten.



Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 2,1 procent tot 4.210,21 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.309,84 punten en de Nasdaq sloot 2,9 procent hoger op 12.854,80 punten.