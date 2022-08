Coinbase stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase heeft in het afgelopen kwartaal een groter dan verwacht verlies geleden, terwijl ook de omzet teleurstelde. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse cryptoplatform. Coinbase heeft de afgelopen maanden op verschillende fronten onder druk gestaan. De ineenstorting van grote cryptobedrijven in mei en juni zetten de prijzen van digitale activa onder druk. Het platform ziet zich tevens geconfronteerd met toenemende concurrentie en strengere controle van toezichthouders. Coinbase leed in het tweede kwartaal een verlies van 1,1 miljard dollar, ofwel 4,98 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 1,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde op jaarbasis van 2,0 miljard dollar naar 803 miljoen dollar. Het aantal gebruikers steeg van 8,8 naar 9,0 miljoen, maar het handelsvolume halveerde ruimschoots van 462 naar 217 miljard dollar. Er waren ook 0,2 miljoen gebruikers minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar. En waar in het tweede kwartaal vorig jaar nog 180 miljard dollar aan assets op het platform stonden, was dit aan het einde van het afgelopen kwartaal nog maar 96 miljard. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een verlies van 2,47 dollar per aandeel op een omzet van 874 miljoen dollar. Coinbase denkt dat de trend in het tweede kwartaal doorzet in de tweede jaarhelft. Het aandeel Coinbase steeg 5,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.