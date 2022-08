Beursblik: KBC positief over ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft na de kwartaalcijfers van ABN AMRO het advies voor het aandeel verhoogd van Accumuleren naar Kopen, maar het koersdoel verlaagd van 14,75 naar 13,80 euro. De winst van 475 miljoen euro was flink hoger dan de 312 miljoen euro waarop de analistenconsensus rekende. Dat is onder meer te danken aan een vrijval van voorzieningen ter waarde van 62 miljoen euro, aldus KBC. De kosten vielen echter wat hoger uit dan verwacht. ABN AMRO kreeg goedkeuring van de ECB voor een aandeleninkoop van 250 miljoen euro, in geval van een mogelijke verkoop door NLFI. Het interimdividend werd vastgesteld op 0,32 euro per aandeel. Het aandeel ABN AMRO stijgt woensdag 1,9 procent naar 10,49 euro. Bron: ABM Financial News

