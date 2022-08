Enorm verlies voor Berkshire Hathaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het tweede kwartaal van 2022 verlies geleden, maar operationeel draaide het bedrijf veel beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het bedrijf dat nog altijd onder leiding van de vermaarde belegger Warren Buffett staat. In het afgelopen kwartaal daalde het nettoresultaat naar een verlies van 43,8 miljard dollar, van een winst van 28,1 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021. In tegenstelling tot het nettoresultaat, verbeterde het operationeel resultaat wel flink, van een winst van 6,7 miljard naar een plus van 9,3 miljard dollar. Alle divisies van Berkshire droegen bij aan deze winststijging. Het eerste halfjaar leverde Berkshire zo een winst op van 16,3 miljard dollar. Dat was in de eerste helft van 2021 nog 13,7 miljard dollar. Volgens Buffett geeft het operationeel resultaat een veel beter beeld van hoe het bedrijf presteert dan het nettoresultaat, waarin boekhoudregels Berkshire verplichten ongerealiseerde beleggerswinsten en - verliezen te verantwoorden. "Wij zijn van mening dat winsten en verliezen uit investeringen en derivaten... over het algemeen zinloos zijn voor het begrijpen van onze gerapporteerde kwartaal- of jaarresultaten of voor het evalueren van de economische prestaties van onze bedrijven", zei Berkshire in een toelichting. Aan het eind van het tweede kwartaal had Berkshire circa 105 miljard dollar in kas. Dat is circa een miljard minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. Berkshire kocht in een beduidend lager tempo eigen aandelen in. Bron: ABM Financial News

