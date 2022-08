Uitgelicht: JDE Peet's serveert sterke bak koffie

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in de eerste zes maanden van 2022 een stuk beter dan verwacht gepresteerd, wat aandeelhouders beloonden met een koerswinst van bijna 10 procent in de afgelopen week.

Zakenbank Berenberg sprak dan ook van sterke resultaten.

De omzet van de koffiespecialist steeg in de eerste jaarhelft autonoom met 15,7 procent naar 3,90 miljard euro. Analisten verwachtten voor de eerste jaarhelft een autonome groei van 12,3 procent tot 3,74 miljard euro.

Die stijging, zo bleek, is volledig te danken aan hogere prijzen. Prijsverhogingen waren volgens CEO Fabien Simon ook nodig, gezien de "uitzonderlijke hoge kosteninflatie".

De prijs-elasticiteit van koffieconsumptie is aangetoond, volgens analist Reginald Watson van ING. "De volumes bleven op peil, ondanks significante prijsverhogingen."

In alle regio's behaalde JDE groei. En in het segment 'Buiten de deur' werd zelfs een groei van 39,9 procent geboekt.

Verder boekte JDE een aangepaste EBIT van 631 miljoen euro, een autonome daling van 2,1 procent. Analisten rekenden echter op 583 miljoen euro, een daling van 10,4 procent autonoom.

Onder de streep restte onderliggend een nettowinst van 523 miljoen euro. Dat was een jaar geleden 446 miljoen euro.

Scepsis weggenomen

Met de cijfers nam de koffiespecialist de scepsis bij analist Martin Deboo van Jefferies grotendeels weg. JDE Peet's wist de inflatiedruk prima op te vangen, zag hij. De analist heeft daarom vertrouwen gekregen in de brutowinstontwikkeling in 2022 en denkt zelfs dat JDE Peet's een goede kans maakt om in 2023 de EBIT met 5 procent te laten groeien, in lijn met de doelstelling van de koffiespecialist. Deboo ziet de grondstoffenprijzen dan gunstiger worden, wat goed is voor de marges.

JDE herhaalde voor 2022 te rekenen op veel volatiliteit, veroorzaakt door de hoge inflatie en de geopolitieke onrust. JDE rekent dit jaar op een dubbelcijferige autonome omzetgroei en een stabiele brutowinst met een vrije kasstroom van minimaal 1 miljard euro. Na zes maanden stond deze post op 696 miljoen euro.

Zakenbank Jefferies heeft na de halfjaarcijfers het advies voor JDE Peet's verhoogd van Underperform naar Houden en het koersdoel van 23,50 naar 31,00 euro. "Aangezien de aandelen sinds de beursgang significant zijn gedaald, is er vanaf hier nog maar beperkt neerwaarts risico", aldus Deboo.

Berenberg was net als Jefferies te spreken over de cijfers van JDE Peet’s, maar besloot toch het aandeel op de verkooplijst te handhaven. "Meer prijsverhogingen zijn in de tweede jaarhelft nodig om de inflatie het hoofd te kunnen bieden", denkt de bank.

Wel verhoogde Berenberg de winstverwachtingen voor JDE Peet's voor 2022 tot en met 2024 met 8 tot 12 procent en het koersdoel van 24,00 naar 25,40 euro. De taxaties van Berenberg voor 2023 en 2024 liggen echter nog altijd 6 tot 7 procent onder consensus. De bank gaat uit van een recessie in West-Europa en in de VS. Ook nemen de analisten een vertrek uit Rusland mee in hun taxaties.

ING herhaalde na de halfjaarcijfers het koopadvies voor JDE Peet's met een koersdoel van 46,47 euro. "De markt was duidelijk veel pessimistischer gestemd dan ING", aldus Watson.