'Sterk kwartaal voor Jyseleca van Galapagos'

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft in het tweede kwartaal erg sterke cijfers gepresenteerd voor Jyseleca, maar de cashburn neemt ook toe. Dit merkte analist Rosie Turner van Jefferies vrijdagochtend op. De resultaten met Jyseleca vielen 27 procent hoger uit dan waar de consensus rekening mee hield. De omzetverwachting voor Jyseleca werd voor heel 2022 bovendien door Galapagos verhoogd van 65 tot 75 miljoen euro naar 75 tot 85 miljoen euro. De totale omzet van Galapagos viel ook hoger uit dan verwacht, net als de nettowinst, aldus Turner. Door de overnames van CellPoint en AboundBio is de cashburn wel toegenomen, zo zag de analist. Galapagos mikt nu op 30 miljoen extra kosten in de tweede jaarhelft en verwacht dat de cashburn dit jaar uitkomt op 480 tot 520 miljoen euro, waar eerder nog rekening werd gehouden met 450 tot 490 miljoen euro. Jefferies handhaafde het Underperform advies op Galapagos met een koersdoel van 48,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 3,6 procent tot 53,42 euro. Bron: ABM Financial News

