Opnieuw dubbelcijferige groei Deutsche Post

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post DHL heeft in het tweede kwartaal opnieuw een dubbelcijferige groei gerealiseerd en de outlook voor heel dit jaar is wellicht te voorzichtig. Dit bleek vrijdagochtend uit cijfers van het Duitse postbedrijf. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 23,4 procent tot 24,0 miljard euro. DHL profiteerde onder meer van positieve wisslkoerseffecten en de overname van Hillebrand. Vooral in de Amerika's trok de omzet met 25,5 procent flink aan. De EBIT van DHL steeg met 12,2 procent tot ruim 2,3 miljard euro. Onder de streep restte een geconsolideerde nettowinst van 1,5 miljard euro tegen 1,4 miljard een jaar eerder. De vrije kasstroom bedroeg 665 miljoen euro, tegenover 919 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021. Aan het einde van de eerste jaarhelft had DHL 16,3 miljard euro aan schulden. Dit was een jaar eerder nog 12,8 miljard euro. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf uit Bonn nog steeds dat een EBIT van 8 miljard euro haalbaar is, met een maximale afwijking van 5 procent naar boven of beneden. "En als de activiteiten zich blijven ontwikkelen zoals in de eerste zes maanden, denkt de groep dat een EBIT van meer dan 8,4 miljard euro haalbaar is." De vrije kasstroom, exclusief overnames en desinvesteringen, moet dit jaar circa 3,6 miljard euro bedragen. Bron: ABM Financial News

