ING verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 55,00 naar 50,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Analisten van de bank beoordeelden de kwartaalcijfers van Signify als tegenvallend, vooral vanwege de verwachtingen voor de marges en vrije kasstroom dit jaar. "Desondanks zijn we van mening dat het bedrijf nog steeds goed presteert, ondanks een economische tegenwind en de hoge inflatie", aldus de marktvorsers. ING verlaagde de ramingen voor de aangepaste EBITA en vrije kasstroom licht en hanteert een grotere korting op het aandeel. Zodoende kwam de bank tot een lager koersdoel. "De zeer sterke kasstroom en lage waardering maken het aandeel evenwel aantrekkelijk", aldus ING, dat het koopadvies daarom handhaafde. Het aandeel Signify steeg donderdagochtend licht tot 29,72 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.