Alumexx wil Euroscaffold en ASC Group overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx is van plan Euroscaffold en ASC Group over te nemen. Dit maakte het bedrijf donderdag bekend. Euroscaffold is een Nederlandse producent van hoogwaardige klimmaterialen, welke al ruim 14 jaar bestaat en welke haar producten verkoopt in onder andere Nederland, België, Duitsland, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten. ASC Group bestaat ruim 30 jaar en produceert industriële klimmaterialen, die over de gehele wereld verkocht en geleverd worden. Alumexx zal naar eigen zeggen met de beoogde overnames direct tot de top van producenten in hoogwaardige aluminium klimmaterialen in Europa behoren. De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in "ruime mate", aldus het bedrijf. Alumexx wil op korte termijn starten met de due diligence onderzoeken en streeft ernaar de transacties in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. De beoogde overnames zullen betaald worden door een combinatie van externe financiering en vendor leningen en door uitgifte van nieuwe aandelen. De beoogde overnames zijn onder voorbehoud van financiering. Alumexx verwacht dat de beoogde overnames succesvol gefinancierd kunnen worden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.