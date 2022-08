Minder winst voor Adidas Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft in het tweede kwartaal, ondanks een hogere omzet, minder winst geboekt. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Duitse fabrikant van sportschoenen en -kleding. De omzet steeg met 10,2 procent naar 5,6 miljard euro. Ondanks deze omzetstijging, daalde de operationele winst met bijna 28 procent naar 392 miljoen euro. De nettowinst daalde met ruim een kwart tot 294 miljoen euro. Adidas zei dat de marges onder druk stonden door extra kosten in de aanvoerketen. Daarnaast merkte de fabrikant op dat de macro-economische omstandigheden in vooral China uitdagend blijven. Het coronaherstel in China verloopt trager dan voorzien. En voor de rest van het jaar houdt Adidas er rekening mee dat de consumentenbestedingen in alle andere markten vertragen. Adidas rekent voor 2022 op omzetgroei van 5 tot 10 procent, zoals het eind juli al liet weten. Eerder zei de fabrikant nog uit te komen aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 11 tot 13 procent groei. In China houdt Adidas rekening met een dubbelcijferige omzetkrimp. Bron: ABM Financial News

