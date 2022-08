Meevallende groei voor JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in de eerste zes maanden van 2022 een dubbelcijferige omzetgroei behaald, maar zag de aangepaste EBIT niet verbeteren. Dit blijkt woensdag uit cijfers van de koffiespecialist met een notering aan het Damrak. De omzet steeg autonoom met 15,7 procent naar 3,90 miljard euro. Analisten verwachtten voor de eerste jaarhelft een autonome groei van 12,3 procent tot 3,74 miljard euro. Die stijging, zo bleek, is volledig te danken aan hogere prijzen. Prijsverhogingen waren volgens CEO Fabien Simon ook nodig, gezien de "uitzonderlijke hoge kosteninflatie". In alle regio's boekte JDE groei. En in het segment ‘Buiten de deur’ werd zelfs een groei van 39,9 procent geboekt. Verder boekte JDE een aangepaste EBIT van 631 miljoen euro, een autonome daling van 2,1 procent. Analisten rekenden echter op 583 miljoen euro, een daling van 10,4 procent autonoom. Onder de streep restte onderliggend een nettowinst van 523 miljoen euro. Dat was een jaar geleden 446 miljoen euro. 2022 JDE herhaalde voor 2022 te rekenen op veel volatiliteit, veroorzaakt door de hoge inflatie en de geopolitieke onrust. JDE rekent op een dubbelcijferige autonome omzetgroei en een stabiele brutowinst met een vrije kasstroom van minimaal 1 miljard euro. Na zes maanden stond deze post op 696 miljoen euro. Voor heel 2022 rekenen de analisten op een autonome omzetgroei van 12,0 procent en een omzet van net geen 8 miljard euro. De aangepaste EBIT wordt geschat op 1,2 miljard euro, een autonome krimp van 7,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.