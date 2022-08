Hogere omzet Gilead Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gilead Sciences heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald, hoewel de opbrengsten uit coronabehandeling Veklury daalden. Dit meldde de Amerikaanse partner van Galapagos dinsdag nabeurs. De nettowinst daalde van 1,52 miljard tot 1,14 miljard dollar, of 0,91 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 1,58 dollar per aandeel bleef net onder de 1,59 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De winstdaling was onder meer te wijten door hogere R&D-kosten en een betaling van 300 miljoen dollar aan Dragonfly Therapeutics. De totale omzet steeg met 1 procent naar 6,3 miljard dollar, waar de markt rekende 5,86 miljard dollar. De opbrengsten uit HIV- en oncologiebehandelingen stegen. De omzet uit coronamedicijn Veklury daalde met 46 procent tot 445 miljoen dollar, wat volgens het bedrijf onder meer te maken had met de effectiviteit van vaccinaties. Het aandeel steeg nabeurs ruim een procent. Bron: ABM Financial News

