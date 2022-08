Beursblik: meevallende prestaties DSM Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het tweede kwartaal iets boven verwachting gepresteerd. Dit concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam dinsdag. De omzet van DSM lag 2 procent hoger dan De Boer had verwacht en de aangepaste EBITDA van 379 miljoen euro was meer dan de 366 miljoen euro die de analist had voorzien. "Hogere prijzen en wisselkoerseffecten drukten de marge met 160 basispunten", merkte De Boer echter op. Degroof noemt DSM een onderneming met een sterk groeiprofiel en met erg hoge marges. En dat kan de koers verder opdrijven, denkt De Boer. Hij verhoogt het koersdoel van 180 naar ongeveer 190 euro. Het advies heeft de analist onder herziening. De Boer merkt op dat DSM werk moet maken van zijn zwakke plekken, zoals het lage rendement op het geïnvesteerde vermogen. Pas als DSM meer details heeft verstrekt over de fusie met Firmenich bepaalt De Boer zijn advies en exacte koersdoel. Het aandeel DSM handelt dinsdag 4,2 procent lager op 148,70 euro. Bron: ABM Financial News

