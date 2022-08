RBC verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 76,00 naar 79,00 euro, maar handhaafde het aandeel wel op de lijst met Underperformers. Dit bleek maandag uit een rapport. De Amsterdamse brouwer paste vandaag bij de halfjaarcijfers de outlook voor 2023 aan, zoals eerder al werd aangekondigd. Dat de brouwer wat voorzichtig is, vinden de analisten van RBC niet zo vreemd, gezien de onzekere marktomstandigheden. Aanvankelijk mikte Heineken op een operationele marge van 17,0 procent. Dit doel laat de brouwer varen en zei enkel nog op autonome basis een operationele winstgroei te behalen in de bandbreedte van 5 tot 10 procent. RBC noemde het besluit van Heineken verstandig, want het moet enerzijds blijven investeren en anderzijds ziet het zich geconfronteerd met onzekere vooruitzichten voor de consumentenbestedingen. Het aandeel Heineken noteert maandag 0,2 procent lager op 95,90 euro. Bron: ABM Financial News

