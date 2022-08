Heineken overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar de bierverkoop zien stijgen. Dit blijkt uit cijfers van de brouwer op maandagochtend. In het afgelopen halfjaar stegen de biervolumes op jaarbasis van 109,9 miljoen naar 126,9 miljoen hectoliter, goed voor een autonome stijging van 7,6 procent. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op 122,7 miljoen hectoliter, ofwel een autonome stijging van 5,8 procent. In Azië stegen de volumes met 17 procent. Europa en de Amerika's waren goed voor plussen van 7,9 en 6,2 procent en Afrika en Oost-Europa voor 3,5 procent groei. De netto-omzet kwam uit op 13,5 miljard euro, goed voor een autonome groei van 24,3 procent. Analisten mikten hier op krap 13 miljard euro of een groei op autonome basis van 20,4 procent. Vooral in Europa steeg de omzet fors met 30,0 procent. De operationele winst steeg met 20,6 procent tot krap 2,1 miljard euro tegen de analistenverwachting van 2,0 miljard euro. Op beia-basis bedroeg de operationele winst bijna 2,2 miljard euro, waarbij Azië met 637 miljoen euro de grootste bijdrage leverde. De Amerika's en Europa dragen 582 en 625 miljoen euro bij. Onder de streep restte een 40,8 procent hogere beia-nettowinst van ruim 1,3 miljard euro. Analisten mikten op 996 miljoen euro. Heineken wil een interim-dividend uitkeren van 0,50 euro per aandeel. Dit was een jaar eerder 0,28 euro. Het dividend wordt op 11 augustus uitbetaald en het aandeel noteert op 3 augustus ex-dividend. Outlook Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een groei van de biervolumes met 6,4 procent autonoom. Dit jaar denkt Heineken zelf onverminderd een stabiele tot bescheiden hogere marge ten opzichte van een jaar eerder te kunnen realiseren. De brouwer merkte in februari al op dat de onzekerheid duidelijk is toegenomen en dat het daarom later dit jaar de marge-outlook voor 2023 zou 'updaten'. Heineken verwacht significante inflatiedruk in de tweede helft van het jaar en in 2023. Als gevolg paste de brouwer de verwachtingen voor volgend jaar aan. Aanvankelijk mikte Heineken op een operationele marge van 17,0 procent. Dit doel laat de brouwer varen en zei enkel nog op autonome basis een operationele winstgroei te behalen in de bandbreedte van 5 tot 10 procent. Op de middellange termijn blijft Heineken streven naar een "superieure, gebalanceerde groei met een operationele hefboom". Bron: ABM Financial News

