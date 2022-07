Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Degroof Petercam heeft vrijdag het koersdoel voor Aperam verlaagd van 59,00 naar 49,00 euro, maar handhaafde het koopadvies voor de specialist in roestvast staal. Aperam presenteerde voorbeurs opnieuw een recordkwartaal, maar dat is ook de laatste, waarschuwt analist Frank Claassen. Aperam boekte een aangepaste EBITDA van 402 miljoen euro, wat meer was dan Degroof had verwacht. Voor het lopende derde kwartaal rekent Aperam op een lagere aangepaste EBITDA vergeleken met het tweede kwartaal. Dat verrast Claassen niet. Hij ging al uit van een veel lagere EBITDA en denkt dan ook geen heel grote aanpassingen te hoeven doen. Vanwege de macro-economische risico’s verlaagde Claassen wel zijn waarderingsmethodiek, waardoor ook het koersdoel daalde. Het aandeel blijf evenwel koopwaardig, omdat beleggers volgens de analist de structurele verbeteringen bij Aperam, maar ook in de sector, over het hoofd zien. Degroof heeft een koopadvies op Aperam met een koersdoel van 49,00 euro. Het aandeel noteert vrijdag 5,7 procent hoger op 30,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.