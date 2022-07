'WDP op volle kracht vooruit' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP blijft sterk presteren. Dit oordeelden analisten van Kepler Cheuvreux vrijdag. In het afgelopen halfjaar kwamen de huurinkomsten uit op 141,9 miljoen euro, hetgeen 2,2 procent boven de verwachting van Kepler lag, aangejaagd door de ontwikkelingspijplijn. WDP weet de hogere inflatie door te berekenen aan huurders, zo zagen de analisten. De EPRA-winst steeg met 18,2 procent tot 114,6 miljoen euro, hetgeen eveneens beter was dan verwacht, geholpen door enkele eenmalige posten. "Alle ogen waren echter gericht op de herwaardering van de portefeuille", aldus Kepler. De waardering verbeterde verder in de eerste zes maanden van dit jaar, ondanks een forse stijging van de rentes. Wel merkte Kepler dat de schuldgraad steeg van 36,7 eind 2021 naar 38,2 procent eind juni na de recente dividenduitkering. WDP verwacht dat de schuldratio onder de 40 procent zal blijven tegen het einde van het jaar, waarbij de financieringskosten onder de 2 procent blijven. WDP verhoogde ook de verwachtingen voor de EPRA-winst per aandeel voor dit jaar met 2 procent tot 1,25 euro, hetgeen in lijn is met de verwachtingen van Kepler. Kepler handhaafde het Houden advies op WDP met een koersdoel van 41,00 euro. Het aandeel WDP steeg vrijdagochtend met 2,9 procent tot 32,44 euro. Bron: ABM Financial News

