Hogere resultaten Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het tweede kwartaal van 2022 hogere resultaten geboekt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de beursuitbater. "Het tweede kwartaal van 2022 werd gekenmerkt door de aanhoudende volatiele omstandigheden sinds het eerste kwartaal van het jaar. Het bedrijfsmodel van Euronext toonde opnieuw zijn veerkracht en genereerde een solide omzetgroei, aangepaste EBITDA en aangepast nettoresultaat", aldus CEO Stéphane Boujnah in een toelichting. De aangepaste EBITDA kwam uit op 221,7 miljoen euro, tegenover 197,4 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge daalde wel, van 60,0 tot 59,2 procent. De nettowinst steeg van 86,8 miljoen naar 118,9 miljoen euro. In het eerste kwartaal werd een nettowinst behaald van 144 miljoen euro. De omzet steeg met 14,0 procent van 328,8 miljoen naar 374,7 miljoen euro, waarvan ruim 129 miljoen afkomstig was van de overname van Borsa Italiana. In het eerste kwartaal werd een omzet behaald van 396 miljoen euro. De inkomsten uit effectenhandel stegen met 14,6 procent in het tweede kwartaal, waar de groei in het eerste kwartaal 10 procent was. Euronext verklaarde de groei door de "robuuste prestaties in alle activaklassen in een volatiele marktomgeving." De onderliggende operationele kosten kwamen uit op 153 miljoen euro. In het eerste kwartaal kwamen de kosten uit op 144 miljoen euro. Euronext sprak van een aanhoudende kostendiscipline. Verder merkte Euronext op dat de overname van de Italiaanse beurs inmiddels 24,1 miljoen euro aan synergievoordelen per jaar opleverde, 14 maanden na afronding van de transactie. Het aandeel Euronext sloot donderdag ruim 2 procent hoger op 77,30 euro. Bron: ABM Financial News

