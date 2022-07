Beursblik: kleine meevaller en grote aandeleninkoop Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het tweede kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd en kondigde een omvangrijk aandeleninkoopprogramma aan. Dit concludeerden analisten van UBS donderdag. De aangepaste nettowinst van 11,5 miljard dollar lag volgens UBS 5 procent hoger dan voorzien. En de operationele vrije kasstroom van 18,7 miljard dollar was veel sterker dan verwacht. De markt rekende op 13,6 miljard dollar. "Dat betekent een verbeterde onderliggende prestatie, een kleinere uitstroom van werkkapitaal en lagere belastingen." UBS was vooral te spreken over de tak Upstream van Shell. In de komende maanden koopt Shell voor 6 miljard dollar eigen aandelen in. Dat betekent dat de energiereus in de laatste vier kwartalen circa 55 procent van de kasstroom laat terugvloeien naar aandeelhouders. Het kwartaaldividend blijft 0,25 dollar per aandeel en Shell bevestigde dat het meer dan 30 procent van de operationele kasstroom zal blijven uitkeren, aldus UBS. "Een exact getal bleef uit." UBS heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 26,50 Britse pond. Bron: ABM Financial News

