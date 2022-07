Omzet- en winstgroei voor IEX Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IEX Group heeft de omzet en winst in de eerste zes maanden van dit jaar zien aantrekken. Dit bleek donderdag uit cijfers van de aanbieder van beleggingsinformatie. De omzet steeg in het afgelopen halfjaar met 16 procent tot 2,5 miljoen euro. IEX profiteerde onder meer van een toegenomen directe advertentieomzet en hogere inkomsten uit abonnementen. Het aantal abonnees steeg licht. Het EBITDA-resultaat verbeterde van 0,5 tot 0,7 miljoen euro. Onder de streep restte een nettowinst van 0,36 miljoen euro tegen 0,25 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel was dit goed voor een winst van 9,1 eurocent tegen 6,5 eurocent in de eerste helft van 2021. De financiële positie verbeterde verder. Eind juni beschikte IEX naar eigen zeggen over een "zeer ruime" liquiditeitspositie van 1,9 miljoen euro. Om die reden heeft IEX besloten Obligatielening I af te lossen. Deze lening kende een rente van 7 procent. Aflossing leidt zo tot een afname van de rentelasten, lichtte IEX toe. De aanbieder van beleggingsinformatie verwacht ook voor heel 2022 een groei van omzet en winst te realiseren en zal blijven investeren in de verbetering van het productaanbod. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.