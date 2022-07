Outlook Qualcomm stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Qualcomm gaf matige verkoopvooruitzichten af voor het lopende kwartaal, als gevolg van de afnemende eetlust van consumenten voor smartphones. Dit bleek woensdag nabeurs na publicatie van de kwartaalcijfers van het halfgeleider- en smarttechnologiebedrijf. Qualcomm boekte het afgelopen kwartaal een 36 procent hogere omzet van 10,94 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 10,86 miljard dollar. Qualcomm zei dat de omzet uit chips voor mobiele handsets het afgelopen kwartaal op jaarbasis zijn gestegen met 59 procent tot 6,15 miljard, maar op kwartaalbasis daalden van 6,33 miljard dollar in het voorgaande kwartaal. De prognose voor het lopende kwartaal voor een omzet van 11 tot 11,8 miljard bleef achter bij de voorspellingen voor Wall Street. Het concern boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,73 miljard dollar, ofwel 3,29 dollar per aandeel, in vergelijking met 2,03 miljard dollar, ofwel 1,77 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Qualcomm's voorspelling voor de winst per aandeel voor het lopende kwartaal wordt beïnvloed door macro-economisch zwakte en een vertraging in de verkoop van smartphones, zei het bedrijf, hoewel het nog steeds een stijging verwacht ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aandeel Qualcomm noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

