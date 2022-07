Beursblik: herstel Unibail zette door Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft in de eerste zes maanden van 2022, in lijn met de resultaten over het eerste kwartaal, waarschijnlijk een sterke verbetering van de resultaten geboekt. In de eerste helft van vorig jaar daalden de huurinkomsten nog met 26 procent tot 785 miljoen euro, waardoor ook de terugkerende winst 29 procent lager uitkwam op 472 miljoen euro, vanwege een “significante" impact van de coronacrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar liet de vastgoedreus al een sterk herstel zien. Unibail haalde in de eerste drie maanden voor 540 miljoen euro aan huur op, terwijl de totale omzet met 36 procent steeg tot 734,5 miljoen euro. "Onze portefeuille van vlaggenschipbestemmingen presteerden sterk in het eerste kwartaal, wat de aanhoudende kracht van het herstel benadrukt", zei CEO Jean-Marie Tritant in een toelichting op die cijfers. Unibail herhaalde vervolgens de outlook voor heel 2022. Dit betekent dat Unibail voor dit jaar rekent op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 8,20 tot 8,40 euro. Volgens analisten van Deutsche Bank heeft Unibail een hoger risicoprofiel in vergelijking tot zijn belangrijkste concurrent Klépierre als gevolg van een hogere hefboom in combinatie met een lager renderende portefeuille. De noodzaak om de schulden te verkleinen door desinvesteringen brengt volgens Deutsche Bank risico’s met zich mee. Verder wees de bank op het zwakke consumentenvertrouwen, de hoge inflatie en een structureel lagere vraag naar winkelruimte. Het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 51,91 euro. Bron: ABM Financial News

