TIE Kinetix tekent contract met Fujifilm Europe

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft een contract getekend met Fujifilm Europe voor de migratie van de supply chain van Fuji naar de cloud. Dit maakte het digitaliseringsbedrijf woensdag bekend, zonder financiële gegevens te geven. TIE zet voor die transformatie het zogeheten FLOW Partner Automation platform in. Bron: ABM Financial News

