Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Philips verlaagd van 26,00 naar 22,00 euro, maar handhaaft het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist James Vane-Tempest. De analist besloot hiertoe na de kwartaalcijfers die Philips maandag overlegde. Samen met een ontmoeting met het management was dit voor Vane-Tempest aanleiding om zijn taxaties voor de aangepaste EBITA met 4 tot 20 procent te verlagen. "In onze optiek vereist de outlook [van Philips] een sterke prestatie in de tweede jaarhelft", maar de analist voorziet dat de doelstellingen voor de vergelijkbare groei en de marges niet worden gehaald. De door Philips herziene outlook voor de middellange termijn oogt volgens Jefferies beter haalbaar. Hoewel je zou kunnen beargumenteren dat een hoge schikking naar aanleiding van de problemen met beademingsapparatuur al is ingeprijsd, denkt Vane-Tempest dat beleggers het aandeel zullen blijven afwaarderen. Pas als duidelijk is hoe deze kwestie afloopt, stopt die koersdruk, denkt hij. Vermoedelijk duurt dit nog zeker tot in 2024. Het aandeel Philips noteert dinsdag op 20,66 euro. Bron: ABM Financial News

