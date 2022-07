Beursblik: Fugro overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het eerste halfjaar de verwachtingen overtroffen, maar aandeelhouders kijken door de kapitaalverhoging aan tegen een verwatering. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam dinsdag.

"De halfjaarresultaten waren solide, aangejaagd door een redelijke verbetering in Marine en een sterke verbetering in Land", aldus Van Beek. Wel werd de winst bij Marine wat gedrukt door een groot aantal droogdokken en kosteninflatie, die Fugro wel verwacht door te kunnen berekenen, zo merkte de analist op.

"Als gevolg hebben we er vertrouwen in dat de winsten bij Marine zullen aantrekken", aldus de analist. De winst in Europa en Afrika was wel wat lager, maar verbeterde in alle andere regio's. "Dit is geruststellend."

De kapitaalverhoging die Fugro doorvoerde, kwam voor Van Beek als een verrassing en was volgens hem ook niet echt nodig binnen de bestaande faciliteiten. "Aan de andere kant begrijpen we de conservatieve benadering van Fugro in de huidige onzekere periode." Fugro haalde 116 miljoen euro op met de uitgifte van 10,3 miljoen aandelen. Dit gebeurde tegen een korting van iets meer dan 5 procent.

Van Beek neemt zijn taxaties onder de loep en verwacht het koersdoel voor Fugro te moeten verlagen met 5 tot 7 procent om rekening te houden met een verwatering van 10 procent als gevolg van de aandelenuitgifte, deels gecompenseerd door een hogere winstgevendheid en minder schulden.

Degroof Petercam heeft vooralsnog een Houden advies op Fugro met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel Fugro koerste dinsdagochtend 4,7 procent lager op 11,29 euro.