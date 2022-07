Randstad overtreft omzetverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het tweede kwartaal van 2022 qua omzet beter gepresteerd dan voorzien en zag dat de marktontwikkelingen in de beginfase van juli erop duiden dat de trend zich in het derde kwartaal voortzet. Dit bleek dinsdag uit de resultaten over het tweede kwartaal van het uitzendbedrijf.

Afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 6.078 miljoen naar 6.886 miljoen euro, een autonome stijging van 9,1 procent per werkdag. Analisten hadden vooraf gerekend op 6.802 miljoen euro en een autonome stijging van 8,6 procent.

De onderliggende EBITA kwam in het eerste kwartaal uit op 308 miljoen euro met een marge van 4,5 procent. De analistenconsensus wees vooraf op 309 miljoen euro met een marge van 4,5 procent. Een jaar eerder boekte Randstad nog een onderliggende EBITA van 260 miljoen euro bij een marge van 4,3 procent.

De brutomarge kwam afgelopen kwartaal uit op 21,2 procent tegen 19,5 procent een jaar eerder.

Netto boekte Randstad een winst van 196 miljoen euro tegenover een winst van 176 miljoen euro een jaar eerder.

De vrije kasstroom lag afgelopen kwartaal op 55 miljoen euro tegen 78 miljoen euro een jaar eerder.

Outlook

Randstad zag begin juli een marktontwikkeling die er op duidt dat de trend uit het afgelopen kwartaal zich ook in het derde kwartaal voortzet. Dit impliceert een sterke vraag in een dynamische markt, die gekenmerkt wordt door verstoringen in de aanvoerlijnen en coronarisico's, terwijl het aantal plaatsingen van kandidaten in het lopende kwartaal gelijke tred hield met het afgesloten kwartaal. Er was verder sprake van een sterke vraag naar definitieve plaatsingen.

Randstad zei verder te verwachten dat de brutomarge en de operationele kosten in het derde kwartaal min of meer gelijk zullen zijn aan die in het tweede kwartaal.

Het aandeel Randstad sloot maandag op 50,78 euro.