Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 960,00 naar 920,00 euro met een onveranderd Outperform advies. ASML verlaagde bij de halfjaarcijfers de outlook voor 2022, omdat een deel van de omzet pas in 2023 kan worden geboekt, nu systemen versneld naar klanten worden gestuurd en ter plekke zullen worden getest. Daardoor zullen de consensusverwachtingen voor de korte termijn ook omlaag moeten, aldus Credit Suisse, en dat biedt beleggers die tot op heden langs de zijlijn stonden een mooie gelegenheid om in te stappen, meent de zakenbank. Het aandeel ASML steeg donderdagochtend met 2,7 procent tot 514,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.