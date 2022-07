Beursblik: cijfers Aalberts iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste helft van dit jaar iets beter dan verwacht gepresteerd, maar dit zal enkel leiden tot kleine aanpassingen in verwachtingen voor dit jaar en daarna. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam donderdag. Van Beek vond het wel opmerkelijk dat Aalberts geen melding maakte van een mogelijke economische groeivertraging. "Desondanks is de balans in goede vorm en investeert het bestuur in initiatieven die de groei moeten aanjagen", zo ziet de analist. "Het bedrijf kan elke situatie goed doorkomen." Degroof Petercam handhaafde vooralsnog het Houden advies op Aalberts met een koersdoel van 51,00 euro. Van Beek verwacht kleine aanpassingen te zullen doen aan het koersdoel. Het aandeel Aalberts steeg donderdagochtend met 4,6 procent tot 39,64 euro. Bron: ABM Financial News

