Meer omzet en hoger resultaat voor Sligro

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in de eerste helft van 2022 meer omgezet en de resultaten zien oplopen en keert weer dividend uit. Dat meldde het groothandels- en foodservicebedrijf donderdag voorbeurs. Het bedrijf wil later dit jaar een interim-dividend uitkeren van 0,30 euro per aandeel en hervat daarmee het dividendbeleid. ABN AMRO rekende op een interim-dividend van 0,25 euro per aandeel. De omzet steeg in de eerste zes maanden van dit jaar van 788 miljoen euro naar 1.129 miljoen euro. Het EBITDA-resultaat verbeterde van 35 tot 65 miljoen euro en ook het EBIT-verlies van 5 miljoen euro draaide naar een winst van 25 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde onder meer van een boekwinst op de verkoop van het minderheidsbelang in Smeding van 16 miljoen euro. ABN AMRO hield vooraf rekening met een omzet van 1.039 miljoen euro, een EBITDA van 73 miljoen euro, inclusief de boekwinst van 16 miljoen euro, en een EBIT van 33 miljoen euro positief, eveneens inclusief deze boekwinst. Degroof Petercam raamde de omzet op 1.079 miljoen euro, de EBITDA op 50,8 miljoen euro, zonder de genoemde boekwinst, en het EBIT op 9,8 miljoen euro positief, eveneens zonder boekwinst. Onder de streep restte een nettowinst van 23 miljoen euro tegen een verlies van 4 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom daalde op jaarbasis van 40 miljoen positief naar 7 miljoen euro negatief. Het bedrijf investeerde in de eerste jaarhelft in vergelijking tot de afgelopen jaren weer mee voor een totaal van 30 miljoen euro. Outlook Concrete uitspraken over de voorziene resultaten in het tweede halfjaar werden niet gedaan, maar het bedrijf verwachtte donderdag wel dat het activiteitenniveau in de tweede helft van het jaar kan worden vastgehouden. Voor de tweede jaarhelft gaat Sligro niet uit van ene forse impact van een recessie noch de coronacrisis. Het aandeel Sligro sloot woensdag op 20,35 euro. Bron: ABM Financial News

