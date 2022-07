BlackRock beheert nipt 9 biljoen dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BlackRock heeft het beheerd vermogen in het tweede kwartaal verder zien dalen, terwijl de omzet met 6 procent afnam. Dit bleek vrijdagmiddag uit de kwartaalcijfers van 's werelds grootste vermogensbeheerder. Er kwam 89,6 miljard dollar aan beleggingsgelden binnen, meer dan de 81 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het beheerd vermogen daalde tot 9,02 biljoen dollar van 9,32 biljoen eind vorig jaar. De kwartaalomzet daalde met 6 procent op jaarbasis tot 4,5 miljard dollar en de nettowinst was 22 procent lager dan een jaar eerder, op 1,1 miljard dollar. Ook de winst per aandeel daalde op aangepaste basis met 30 procent tot 7,36 dollar. De verwachting van analisten lag op 7,87 dollar. Het aandeel BlackRock opent naar verwachting 1,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

