Corbion wil door met zittende CEO

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion wil verder met de zittende CEO en bestuursvoorzitter Olivier Rigaud. Dit maakte de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën woensdag bekend. Rigaud werd in 2019 als zodanig aangesteld en wordt nu herbenoemd voor een tweede termijn. Zijn huidige termijn loopt van augustus 2019 tot mei 2023. Het voorstel tot herbenoeming wordt tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 17 mei 2023 aan de aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd. Bron: ABM Financial News

