Ebusco levert bussen aan Nobina

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco gaat 19 bussen leveren aan Nobina voor gebruik in Denemarken. Dit maakte de producent van elektrische bussen uit Deurne dinsdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te geven. Het betreft de levering van zogeheten 3.0 bussen van 12 meter. Deze moeten halverwege volgend jaar worden geleverd. Nobina is in vier landen actief in de noordelijk gelegen Europese regio. Bron: ABM Financial News

