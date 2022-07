Valuta: euro onder 1,02 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder 1,02 dollar in een markt die een duidelijke voorkeur heeft voor de greenback, vanwege de angst voor een recessie en aanhoudend hoge energieprijzen die verband houden met verstoringen in de aanvoer uit Rusland.

"Een deel van de markt houdt inmiddels ernstig rekening met een pariteitsniveau voor de euro en de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "In de notulen van de Federal Reserve, opgemaakt tijdens de meest recente vergadering van het beleidsorgaan, trad nog maar eens duidelijk naar voren dat deze er alles aan doet de inflatie te bestrijden. Dit is een toonzetting waarvan we vandaag nog even moeten afwachten of deze vandaag ook uit de notulen van de Europese Centrale Bank valt op te maken", aldus Van der Meer.

De politieke dynamiek in het Verenigd Koninkrijk heeft het laatste etmaal aanleiding gegeven tot de speculaties dat premier Boris Johnson binnen afzienbare tijd opstapt. Dit pakt gunstig uit voor het Britse pond.

De Duitse industrie produceerde in mei van dit jaar meer dan in april, maar met een plus van 0,2 procent bleef het wel achter bij de verwachte stijging met 0,3 procent.

In de Verenigde Staten komen vandaag de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 230.000, 1.000 minder dan een week eerder.

In de tweede helft van de middag staan in de VS de wekelijkse olievoorraden gepland.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van St. Louis James Bullard en Fed-bestuurder Christopher Waller.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0192 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8513 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,5 procent en noteerde op 1,1978 dollar.