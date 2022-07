Fed vastberaden over verkrappend beleid - Notulen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Leden van de Federal Reserve waren tijdens hun beleidsvergadering half juni vastberaden over de noodzaak om de federal funds rate te blijven verhogen, ondanks de neerwaartse risico's voor de economische groei. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De Fed-functionarissen erkenden dat verdere verkrapping het tempo van de economische groei een tijdje zou kunnen vertragen, maar ze beschouwden een terugkeer van de inflatie naar 2 procent als cruciaal voor het bereiken van maximale werkgelegenheid op een duurzame basis", aldus de notulen. De Amerikaanse centrale bank verhoogde half juni de federal funds rate met 75 basispunten tot een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent, de sterkste verhoging sinds 1994. Het discontotarief werd verhoogd met 0,75 procentpunt naar 1,75 procent. De functionarissen concludeerden dat een verhoging van 50 of 75 basispunten tijdens de volgende vergadering waarschijnlijk passend zou zijn. De centrale bankiers waren het erover eens dat de arbeidsmarkt erg krap is, de inflatie ruim boven de inflatiedoelstelling van 2 procent ligt en dat de inflatievooruitzichten op de korte termijn sinds de bijeenkomst van mei waren verslechterd. De deelnemers van de beleidsvergadering waren het erover eens dat de economische vooruitzichten rechtvaardigden dat de [rente]tarieven naar een restrictieve beleidskoers moesten worden verschoven en dat een nog restrictievere houding passend zou kunnen zijn als de verhoogde inflatiedruk zou aanhouden, aldus de notulen. Bron: ABM Financial News

