Beursblik: uitbreiding exportverbod China geen probleem voor ASML

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Een mogelijk verbod voor ASML om DUVi te verkopen in China heeft geen grote consequenties. Dit stelt analist Michael Roeg van Degroof Petercam. Hij spreekt van "oud nieuws", nadat Bloomberg melding maakte dat Washington bij de Nederlandse overheid aandringt om niet alleen de export van EUV, maar ook van de oudere DUV-technologie naar China te verbieden. Afgelopen jaar was China goed voor 16 procent van de omzet van ASML met de verkoop van apparatuur. De duurste machines gaan sowieso alleen maar naar Korea, Taiwan en de VS, voegde de analist toe. Mocht het tot een verbod komen, en dat is nog maar zeer de vraag, dan verkoopt ASML deze apparatuur wel elders, aldus Roeg. Degroof Petercam heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 760,00 euro. Bron: ABM Financial News

