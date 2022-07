Beursblik: ING verhoogt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 48,50 naar 53,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Gezien de hogere rentes, inflatie en een mogelijk op handen zijnde recessie lijkt een koersdoelverhoging ietwat "contra-intuïtief", aldus de analisten. "Maar de uitbreiding naar Duitsland, het hoge tempo waarin nieuwe clubs worden geopend en het snellere herstel van de coronacrisis, in combinatie met een verbeterde concurrentiepositie, compenseren ruimschoots voor de tegenwind." Basic-Fit is volgens de analisten één van de winnaars in de sector bij een aanhoudend hoge inflatie of een recessie, vanwege de goedkope fitnessabonnementen en de schaalgrootte van de keten. ING merkte op dat veel sectorgenoten recent nog de abonnementsprijzen verhoogden, vooral in Duitsland. Ook ziet ING dat veel sectorgenoten klanten verloren. "De impact van de hoge inflatie op de jaarcijfers zijn al ingeprijsd en zullen slechts een kleine smet zijn op de cijfers over de eerste helft van dit jaar." Het aandeel Basic-Fit steeg woensdagochtend met 3,5 procent tot 36,50 euro. Bron: ABM Financial News

