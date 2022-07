Wall Street eindigt verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is dinsdag overwegend hoger gesloten ondanks eerdere verliezen, dankzij herstel bij met name de technologie-aandelen, terwijl de olieprijs hard daalde en de dollar verder opliep.

De S&P500 index sloot 0,2 procent hoger op 3.831,57 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 30.967,12 punten. Technologiebeurs Nasdaq liet duidelijk herstel zien en sloot 1,7 procent hoger op 11.322,24 punten.

De olieprijs kelderde 9 procent en drukte de koersen van energie-aandelen, maar ook de verwachtingen voor hoge inflatie. De lagere energieprijs weerspiegelde recessievrees, zei Adam Koos van Libertas Wealth Mangement.

Vrijdag veerden de Amerikaanse aandelenmarkten op maar sloten de week toch af met aanzienlijke verliezen, na het slechtste halfjaar voor de S&P500-index sinds 1970. Maandag was Wall Street dicht voor Independance Day.

De euro verloor dinsdag meer dan 1,5 procent tegenover de dollar en noteerde 1,0265 dollar. Dat is de laagste stand in decennia.

De rente op tienjarige staatsleningen daalde dinsdag. Even was er op de tweejarige lening een hogere rente dan de tienjarige. Als zo'n inversie van de rendementscurve langer duurt, is dat een teken dat er een recessie aankomt.

Berichten dat de regering van Joe Biden de importheffingen op sommige Chinese goederen wil terugdraaien zouden de inflatie van importgoederen in de VS kunnen beperken. Ook meldde China relatief sterke groei van zijn dienstensector in juni.

De Amerikaanse fabrieksorders trokken aan in mei, bleek dinsdag. De beurzen zijn deze week nog in afwachting van een belangrijk banenrapport vrijdag.

Brent olie werd 9 procent goedkoper en sloot op 99,50 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond 2,83 procent.

Bedrijfsnieuws

Vanwege het lange weekend kunnen beleggers vandaag pas reageren op de berichtgeving van Exxon Mobil en Tesla.

Exxon zei vrijdagavond een erg goed tweede kwartaal achter de rug te hebben, dankzij de hoge olie- en gasprijzen. Mogelijk dat de winst zelfs is uitgekomen op 18 miljard dollar, aldus Exxon, waarmee het één van de meest winstgevende kwartalen in 25 jaar zou zijn. Het aandeel verloor 3,2 procent.

Tesla meldde van het weekend dat het in het tweede kwartaal minder auto's afleverde dan in het eerste: 254.695 tegenover 310.048. Het was nog wel 27 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Het aandeel steeg 2,5 procent.

Ford meldde een daling van de verkoopcijfers in juni met 27 procent, vergeleken met een jaar eerder. Het aandeel sloot 1 procent lager.

Foxconn werd na een goede junimaand een stukje optimistischer en denkt dit jaar te kunnen groeien, in plaats van de eerder voorspelde nulgroei. Het aandeel won 2 procent.