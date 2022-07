Foxconn positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Foxconn is positiever gestemd over de rest van dit jaar. Dit bleek uit een kwartaalbericht van de Taiwanese elektronicagigant. Naar eigen zeggen is Foxconn nog altijd "voorzichtig optimistisch" voor het derde kwartaal, vooral vanwege de hoge inflatie. De verwachtingen van het bedrijf liggen min of meer in lijn met die van de markt. Maar voor heel dit jaar is Foxconn inmiddels wat optimistischer gestemd dan voorheen. Aanvankelijk dacht de fabrikant dat er geen groei in zou zitten. In het eerste halfjaar steeg de omzet van Foxconn met ruim 8 procent. In juni lag de omzet echter 31 procent hoger in dan juni 2021. Ook op maandbasis steeg de omzet, met bijna 6 procent. Afgelopen maand leverden onder meer cloud- en netwerkproducten een dubbelcijferige groei op, terwijl Smart Consumer Electronics een krimp liet zien. Foxconn ziet de verstoringen in de aanvoerketen afnemen en de heropening van de Chinese economie pakt ook gunstig uit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.