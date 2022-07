Groeivertraging dienstensector eurozone valt mee

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in juni iets harder gegroeid dan aanvankelijk gemeld. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van Markit.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juni uit op 53,0 tegen 56,1 in mei. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in 5 maanden.

De voorlopige meting maakte melding van een index van 52,8.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de muntunie bleek afgelopen vrijdag in de definitieve meting te zijn afgenomen van 54,6 in mei naar 52,1 in juni.

De samengestelde index daalde hiermee van 54,8 naar 52,0, het laagste niveau in 16 maanden. De voorlopige index stond op 51,9.

Econoom Chris Williamson van Markit waarschuwt dat de scherpe daling wijst op een economische krimp in het derde kwartaal. Daar staat tegenover dat er signalen zijn dat de inflatiepiek is geweest, merkte hij op. Maar zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, heeft dit gevolgen voor de prijzen van energie en voeding, aldus Williamson.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.