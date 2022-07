Fagron breidt Amerikaanse steriele activiteiten uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft met de overname van een bereidingsfaciliteit in Boston de steriele activiteiten in de VS versterkt. Dit liet de magistrale bereider dinsdagochtend weten. De transactie betreft alle activiteiten van de 503B bereidingsfaciliteit, inclusief klanten, leveranciers en circa 80 medewerkers, en een leveringsovereenkomst met verkoper Fresenius Kabi, aldus Fagron. Er werden geen financiële details vermeld. Wel benadrukte Fagron dat de transactie uit eigen middelen gefinancierd wordt. "Deze acquisitie is voor ons een belangrijke stap in het realiseren van onze strategische doelstelling om het leidende wereldwijde platform voor steriele uitbestedingsdiensten te worden", zei CEO Rafael Padilla in een toelichting. "Deze expansie maakt het mogelijk onze Amerikaanse steriele bereidingsactiviteiten naar het volgende niveau te brengen en te concurreren met de top-3 spelers in deze markt", ging de topman verder. Bron: ABM Financial News

