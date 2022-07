Overnamegesprekken Kohl's stopgezet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Kohl's staat vrijdag fors onder druk, na mediaberichten dat de retailer de onderhandelingen beëindigde over een acquisitie door Franchise Group. Het aandeel Kohl's daalde in reactie op het nieuws voorbeurs 13 procent tot 31 dollar De Amerikaanse nieuwszender CNBC meldde op basis van twee bronnen dat Kohl's de gesprekken met de eigenaar van The Vitamin Shoppe heeft beëindigd. In juni startte de twee bedrijven exclusieve onderhandelingen. Later in de maand berichtten media dat Franchise Group overwoog zijn initiële bod van circa 60 dollar per aandeel te verlagen naar circa 50 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

