Wall Street krabbelt op

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan, waarbij de indexen een deel van de verliezen hebben weten weg te poetsen.

De S&P 500 index daalt 0,3 procent op 3.807,11 punten, de Dow Jones index verliest 0,4 procent op 30.901,03 punten en de Nasdaq levert 0,6 procent in op 11.108,55 punten. Eerder op de dag verloren de indexen nog rond een procent.

De S&P ligt evenwel op koers voor een verlies van meer dan 20 procent tot nog toe in 2022. Sinds een piek van bijna 4.800 punten begin januari heeft de toonaangevende index terrein verloren, met name door de vrees van beleggers dat de stijgende inflatie het consumentenvertrouwen aantast en de wereldeconomie schaadt.

Veel aandacht gaat donderdag uit naar de PCE-inflatie. De kernprijsindex steeg in mei 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,7 procent, een daling ten opzichte van de 4,9 procent in april. Economen hadden voor mei een kerninflatie van 4,8 procent voorzien.

De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

De inkomens van Amerikanen stegen met 0,5 procent, even veel als een maand eerder, en iets sterker dan de verwachting van economen van 0,4 procent.

De consumentenbestedingen stegen met 0,2 procent in mei, na een stijging met 0,6 procent in april. Hier was ook een toename van 0,4 procent voorzien.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade bevatten de macrodata gemengd nieuws. In de prijsontwikkeling lijkt enige verbetering te zitten maar de inflatie blijft hoog. En "de daling van de persoonlijke bestedingen zal handelaren scherp houden", denkt Aslam.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het cijfer tot onder de 3 procent.

Volgens Stephen Innes van SPI Asset Management blijven de aandelenmarkten vermoedelijk onder druk staan tot de markt de meer omvangrijke renteverhogingen van de Federal Reserve heeft ingeprijsd. De marktverwachting voor het renteniveau eind dit jaar is recent afgezwakt van een piek van 4 procent tot 3,50 procent.

Verder werd donderdagmiddag op macro-economisch vlak bekend dat de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week licht zijn gedaald. De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is deze maand vertraagd. De inkoopmanagersindex van MNI daalde van 60,3 in mei tot 56,0 in juni.

ADP stopt tijdelijk met zijn banenrapport en gaat de komende maanden de methodologie aanpassen om een meer robuuste index voor de Amerikaanse arbeidsmarkt te ontwikkelen. Dat maakte het onderzoeksinstituut donderdag bekend. De onderzoekers willen 31 augustus hun nationale werkgelegenheidsrapport weer laten starten, in samenwerking met het digitale economie-lab van de universiteit van Stanford.

WTI-olie is donderdag 2 procent goedkoper nadat OPEC+ besloot de productie in augustus in hetzelfde tempo op te voeren als een maand eerder. De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0479.

Bedrijfsnieuws

Acuity Brands heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald. Het aandeel stijgt een procent.

Constellation Brands heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en vooral het operationeel resultaat zien stijgen en daarom de outlook verhoogd. Het aandeel daalt toch 3,5 procent.

Micron Technology opent nabeurs de boeken. Het aandeel stijgt licht.