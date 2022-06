Meer omzet en resultaat voor Constellation Brands Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Constellations Brands heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en vooral het operationeel resultaat zien stijgen en daarom de outlook verhoogd. Dat maakte de Amerikaanse bierbrouwer en destillateur donderdagmiddag bekend. Voor het lopende boekjaar voorziet de brouwer een winst per aandeel van 11,20 tot 11,50 dollar, exclusief Canopy. De markt gaat vooralsnog uit van 12,85 dollar en afgelopen jaar eerder zat het bedrijf op 10,99 dollar. Bij de publicatie van de jaarcijfers ging het bedrijf nog uit van een winst per aandeel van 11,15 tot 11,45 dollar bij een operationele kasstroom van 2,6 miljard tot 2,8 miljard dollar. Deze laatste verwachting bleef donderdag intact. Resultaten De omzet van Constellations Brands steeg in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eindigde op 31 mei, van 2,02 miljard dollar een jaar eerder naar 2,36 miljard dollar. De verwachting van analisten vooraf geraadpleegd door FactSet lag op een omzet van 2,17 miljard dollar. De onderneming merkte op dat het biersegment een dubbelcijferige omzetgroei heeft laten zien, vooral door sterke prestaties van Modelo Especial en Corona Extra. Het operationeel resultaat steeg van 75,1 miljoen dollar naar 816,4 miljoen dollar. Op nettoniveau was het vorig jaar geen feest met een verlies van 908,1 miljoen dollar, maar dit jaar kwam het nettoresultaat over de eerste drie maanden van het jaar uit 389,5 miljoen dollar. De winst per aandeel kwam uit op 2,66 dollar bij een analistenverwachting van 2,52 dollar per aandeel. Het aandeel Constellations Brands steeg donderdag in de elektronische handel voorbeurs 1 procent. Bron: ABM Financial News

