Total geeft zomerkorting op benzine

Beeld: Total

(ABM FN-Dow Jones) TotalEnergies biedt een korting van 0,12 euro per liter op benzine en diesel langs de snelweg van 1 juli tot 31 augustus, bovenop de korting die de Franse staat geeft van 0,18 euro per liter. Dat maakte het Franse energiebedrijf donderdag bekend. Door de 0,30 euro korting krijgen auto- en motorrijders bij de benzinepompen van TotalEenergies langs de snelweg een besparing van 15 euro voor een tankbeurt van 50 liter. Total verwacht dat 17 miljoen mensen hiervan gebruik zullen maken. Total verklaart de actie uit solidariteit met de lagere inkomens die de auto nodig hebben om zich te verplaatsen, maar die hun koopkracht ondermijnd zien door de hoge energieprijzen die worden veroorzaakt door de grote spanning op de energiemarkten. De korting geldt niet voor Superethanol E85. Bron: ABM Financial News

