Citi geeft koopadvies voor Air France-KLM

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft donderdag het advies voor Air France-KLM verhoogd van Houden naar Kopen met een onveranderd koersdoel van 1,50 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. De recente kapitaalverhoging heeft volgens de analisten van Citi een groot deel van de druk op het aandeel weggenomen. De luchtvaartmaatschappij zal volgens Citi goed weten te profiteren van de toegenomen vraag naar transatlantische vluchten op korte termijn en de heropening van Azië op de middellange termijn. Het aandeel Air France-KLM daalt donderdag 3,2 procent naar 1,13 euro. Bron: ABM Financial News

