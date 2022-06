KLM lost laatste deel staatslening af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) KLM heeft de Nederlandse Staat ook het laatste deel van de uitstaande lening terugbetaald, maar houdt wel een kredietfaciliteit aan. Dit maakte KLM, onderdeel van het beursgenoteerde Air France-KLM donderdag bekend. KLM loste 277 miljoen euro af van een lening die een totale omvang had van 942 miljoen euro. Die totaallening maakte onderdeel uit van een door Den Haag beschikbaar gestelde faciliteit van 3,4 miljard euro. KLM heeft nu geen leningen meer bij de Staat uitstaan die het verkreeg om de coronacrisis het hoofd te bieden en de toekomst van KLM veilig te stellen. KLM wil de toekomstige aanspraak op kredieten van in totaal 2,4 miljard euro wel in stand te houden. "Ondanks het recente herstel in de luchtvaart, blijft de nabije toekomst onvoorspelbaar als gevolg van hoge inflatie en stijgende kosten, de constante aanwezigheid van corona in (bepaalde delen van) de wereld en (geo)politieke onzekerheden zoals de oorlog in Oekraïne", aldus KLM donderdag in een verklaring. Deze faciliteit valt uiteen in één van 723 miljoen euro die voor rekening komt van de Staat en voor de overige 1,735 miljard euro aan leningen die bij de banken kunnen worden afgesloten. KLM stelde donderdag verder over voldoende financiële middelen voor de komende jaren te beschikken. KLM blijft ook in de komende periode strak sturen op de kosten, als één van de belangrijkste voorwaarden van de Nederlandse overheid, die zolang de lening en de garantiestelling niet zijn beëindigd, in stand blijven voor de gehele KLM Groep. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.