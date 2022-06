Obligatie: Van Lanschot Kempen geeft met succes obligaties uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft maandag 27 juni met succes een zogeheten long 5-jaars Soft Bullet Covered Bond geplaatst bij een brede groep Europese institutionele beleggers. Dit maakte de bank dinsdag voorbeurs bekend. Het gaat om een lening van 500 miljoen met een vaste coupon van 2,50 procent en wordt gedekt door een portefeuille van Nederlandse woninghypotheken. Het orderboek bedroeg meer dan 700 miljoen euro. De obligaties hebben een AAA rating van kredietwaardigheidsbeoordelaar Standard & Poor's. De transactie draagt bij aan een verdere versterking en diversificatie van het zogeheten fundingprofiel van de onderneming. Van Lanschot Kempen werd door ABN AMRO, Credit Suisse, LBBW, Natixis en Rabobank begeleid bij de transactie. Bron: ABM Financial News

