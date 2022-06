Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,3 procent in het groen, net als de Nasdaq. De Amerikaanse aandelenmarkten zetten de opwaartse trend maandag waarschijnlijk voort, nadat de laatste Amerikaanse macrocijfers de rentevrees wat temperen. De markt lijkt de recente signalen van een groeivertraging te interpreteren als een reden voor de Fed om mogelijk wat minder agressief de hoge inflatie te bestrijden, zei marktanalist Dave Grecsek van Aspiriant. "Markten prijzen in dat het ergste achter de rug is voor de Amerikaanse obligatiemarkten en dat de [cyclus van] renteverhogingen door de Fed eerder zal stoppen dan verwacht", voegde marktanalist Jeffrey Halley van Oanda toe. De Bank voor internationale betalingen, kortweg BIS, waarschuwde dit weekend evenwel dat de centrale banken van de wereld de rente fors moeten verhogen, ook al schaadt dit de groei aanzienlijk. Oxford Economics zei dan ook te verwachten dat de Fed tijdens de beleidsvergadering van de Fed in juli en september de rente waarschijnlijk zal verhogen met 75 basispunten, alvorens het tempo te verlagen.



Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS in mei zijn gestegen met 0,7 procent. Dat is meer dan verwacht en ook meer dan in april. Later op de dag volgen de aanstaande woningverkopen in mei. De euro/dollar noteerde op 1,0567. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0553 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0554 op de borden. Olie noteerde maandag tot 0,5 procent hoger. Bedrijfsnieuws 3M noteerde voorbeurs 0,5 procent hoger. Het concern hangt mogelijk een miljardenclaim boven het hoofd vanwege problemen met door het bedrijf geproduceerde schuimrubber oordopjes. Meer dan 100.000 militairen hebben rechtszaken aangespannen tegen 3M vanwege gehoorschade als gevolg van defecte oordoppen die in het leger werden gebruikt. Tesla, Ford en GM verhogen de prijzen van elektrische auto's naarmate de kosten stijgen en de vraag groeit. Tesla steeg voorbeurs 1,2 procent, Ford won 0,5 procent en GM noteerde 0,2 procent hoger. Amazon steeg voorbeurs 0,1 procent. Amazon's Prime Day lijkt aan populariteit te verliezen. Het online-evenement ziet de omzetgroei vertragen nu consumenten minder bestellen dan vroeger. Nike publiceert maandag nabeurs kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,4 procent hoger. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 3,1 procent hoger op 3.911,74 punten. De Dow Jones index eindigde 2,7 procent in het groen op 31.500,68 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 3,3 procent tot 11.607,62 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.