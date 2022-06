AEX probeert herstel verder vorm te geven

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Vrijdag maakte de AEX nog een koerssprong van 3,8 procent, terwijl bij het begin van de handelsweek nog de laagste stand van het jaar werd aangetikt na een verlies van meer dan zeven procent in de voorafgaande handelsweek.

De aandelenmarkten staan ondanks het herstel van vrijdag op het punt om de slechtste eerste jaarhelft in decennia neer te zetten en beleggers zijn alert op mogelijke bodemvorming. Vooral hoop dat de extreme inflatie gepiekt heeft gaf de ‘stieren’ vrijdag ammunitie om terrein terug te veroveren.

Handelaren wijzen daarnaast op een mogelijke positieve impact richting het einde van het kwartaal door de herbalancering van effectenportefeuilles, ofwel het terugbrengen van de verdeling tussen aandelen en obligaties tot de afgesproken verhouding.

"Nu de [Amerikaanse] S&P 500 in het tweede kwartaal met bijna 14 procent is gedaald en bijna 18 procent in 2022, zullen vermogensbeheerders hun aandelenposities moeten vergroten om de asset-allocatie weer op de afgesproken verdeling te krijgen", aldus analist Marko Kolanovic van JPMorgan.

"De herbalancering vindt plaats in een periode van relatieve lage omzetten in aanloop naar het cijferseizoen. Bovendien zijn de aandelenmarkten op korte termijn oversold, staat er een record hoeveelheid aan liquiditeiten aan de zijlijn en noteert het aantal ingenomen short posities op een niveau dat sinds 2008 niet meer is gezien", aldus Kolanovic, die de komende dagen dan ook rekent op een verdere uitbouw van de winsten van vrijdag.

Met het naderen van het einde van het kwartaal doemt ook het tweede kwartaalcijferseizoen op en dus ook het risico van winstwaarschuwingen. Beleggers zullen extra alert zijn op de vraag welke bedrijven de scherp opgelopen prijzen verdisconteren in hun prijzen, zonder dat de vraag wordt aangetast, en welke bedrijven juist geraakt worden in hun marge's.

"Het gaat allemaal heel spannend worden de komende weken", meent vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International, die niet alleen naar de winsten in het tweede kwartaal kijkt, maar vooral ook naar de outlook die de bedrijven bij de halfjaarcijfers geven.

Op Wall Street won hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond ruim 3 procent en de Aziatische beurzen nemen vanochtend het stokje over. Hongkong is koploper met een winst van krap 3 procent, gevolgd door Sydney en Seoel met winsten van ongeveer 2 procent.

De olie-futures noteren daarnaast vanochtend enkele tienden van een procent lager, nadat het zwarte goud afgelopen week al wat van zijn glans verloor met een daling op weekbasis van 2,5 procent naar 107,62 dollar per vat. Halverwege deze maand noteerde de future nog ruim boven de 120 dollargrens.

Op het inflatievlak kijken beleggers uit naar woensdag, wanneer onder meer voorlopige inflatiecijfers in juni in Duitsland worden vrijgegeven. Frankrijk volgt donderdag en de hele eurozone op vrijdag. Donderdag krijgen we vanuit Amerika de PCE-inflatie. Dit invloedrijke macrocijfer bepaalt mede het Fed-beleid.

Vandaag staan in de VS de orders voor duurzame goederen in mei en de aanstaande woningverkopen in mei op de rol. In het Portugese Sintra start vandaag het driedaagse ECB-forum en uitlatingen over het monetaire beleid zullen op een goudschaaltje worden gelegd.

Bedrijfsnieuws

Prosus en het voormalig moederbedrijf Naspers gaan over een langere termijn eigen aandelen inkopen, gefinancierd met de verkoop van aandelen Tencent.

Mogelijk komt het aandeel Randstad vandaag in beweging, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group. Hij wijst op een adviesverlaging door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley naar Onderwogen.



Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index won vrijdag 3,1 procent op 3.911,74 punten, de Dow Jones index steeg 2,7 procent op 31.500,68 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent in de plus op 11.607,62 punten.